Xantens Haushalt für 2022 : Darum stimmten CDU, SPD und FBI dafür – und die anderen dagegen

Umstritten ist zum Beispiel, ob die Stadt die Alte Bürgermeisterei Wardt für 700.000 Euro an die Sozialstiftung verkaufen soll. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten CDU, SPD und FBI haben dem Entwurf der Verwaltung für 2022 zugestimmt. Vorausgegangen war eine Einigung zwischen den drei Fraktionen. Fox sprach dagegen von einer „Bankrotterklärung“. Kritik kam auch von anderen.

Mit den Stimmen von CDU, SPD und der Freien Bürgerinitiative (FBI) ist der Haushalt der Stadt für 2022 beschlossen worden. Dadurch können die geplanten Investitionen weiter vorangetrieben werden. In der Ratssitzung am Dienstagabend erklärten die drei Fraktionen ihre Zustimmung, genauso wie die anderen ihr Nein begründeten. Wir fassen die Reden zusammen.

CDU – Zustimmung (16 Stimmen) Fraktionschef Pankraz Gasseling erinnerte an die Herausforderungen für die Stadt durch Corona-Pandemie, ukrainische Kriegsflüchtlinge und steigende Energiekosten. Umso wichtiger sei es, einen ausgeglichenen Haushaltsplan zu verabschieden. „Die Verwaltung soll in diesen schwierigen Zeiten ohne weitere Verzögerungen alle notwendigen Entscheidungen treffen können.“ Durch Verschiebungen von Investitionen und Ausgabenkürzungen sei das Defizit minimiert worden. Leistungen für Bürger würden aber nicht reduziert. Dennoch stelle sich die Frage nach einer langfristigen Perspektive für die Stadt. Mit anderen Fraktionen und der Verwaltung beschließe die CDU daher einen „Zukunftspakt für Investitionen und größere Sanierungsaufwände“ und arbeite mit ihnen in einer Arbeitsgruppe. Er dankte SPD und FBI dafür. Sie und die CDU hätten Zugeständnisse gemacht, um den Haushalt auszugleichen. Anderen Ratsvertretern warf er vor, immer nur Nein zu sagen oder ständig zu meckern.

Info Was der Stadtrat beschlossen hat Eckdaten Im Ergebnisplan rechnet Xantens Verwaltung mit Ausgaben von fast 55,1 Millionen Euro und mit Einnahmen von rund 55 Millionen Euro. 90.943 Euro bleiben als Defizit, dafür wurde ein sogenannter globaler Minderaufwand beschlossen: Die Verwaltung soll selbstständig die fehlenden 90.943 einsparen. Das war ein Vorschlag von CDU und FBI. Schuldenabbau Der Stadtrat beschloss „ein gemeinsames Vorgehen von Politik und Verwaltung“, damit „durch strategische Entscheidungen die Schuldenlast der Stadt langfristig abgebaut werden kann“. Dafür wird die Verwaltung beauftragt, „eine Gesamtliste zukünftiger Investitionen, größerer Sanierungsaufwände und neuer Projekte“ aufzustellen – für einen Planungshorizont von möglichst mehr als zehn Jahren. Dafür hatte sich vor allem die FBI ausgesprochen. Bauland Die Verwaltung wurde außerdem beauftragt, „Verkaufspreise für Wohnbauflächen zu entwickeln, die die knappen Reserven und das hohe Interesse an den endlichen Grundstücksreserven Xantens in einem angemessenen Verhältnis zueinander setzen“. Sollten dadurch die Preise für Bauland steigen, soll es Nachlässe für Käufer wie kinderreiche Familien geben. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Verkaufserlöse ab 2023 um zehn Prozent steigen. Auch dafür hatte sich die FBI ausgesprochen. Sperrvermerk Das Amphitheater in Birten soll saniert werden. Xanten hofft dafür auf Fördermittel. Aber die Stadt müsste auch selbst einige Hunderttausend Euro investieren. Diese Summe ist im Haushalt eingeplant, aber nun mit einem Sperrvermerk versehen worden. Er kann nur vom Stadtrat aufgehoben worden. Darüber wird er beraten, wenn Xanten die Zusage für die Fördermittel hat. Das hatte die SPD gefordert. Bürgermeisterei Wardt Der umstrittene Verkauf der Immobilie am Kapitel 7 an die Sozialstiftung – ein Vorschlag der Verwaltung – ist im Haushalt geblieben. Kämmerer Stephan Grundmann kann auch mit Einnahmen von 700.000 Euro planen. Diesen Betrag hatte die CDU vorgeschlagen. Über den Verkauf soll der Stadtrat aber noch einmal beraten. Dafür hatte sich die FBI ausgesprochen. Gewinnabführung Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass vom Überschuss, den der DBX im Abwasserbereich erzielt, 250.000 Euro in den städtischen Haushalt gehen. Das kritisierten FBI und Fox. Der Betrag wurde nun halbiert auf 125.000 Euro.

SPD – Zustimmung (6 Stimmen) Der Haushalt der Stadt biete „wenig Anlass zur Freude“, sagte Fraktionschef Olaf Finke. Die Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie müsse Xanten noch über viele Jahre abschreiben. Er sehe dadurch Risiken für die Zukunft, zumal weitere Herausforderungen auf die Stadt zukämen, unter anderem die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Um die Ausgaben zu senken, werde ein globaler Minderaufwand beschlossen – die Verwaltung werde also beauftragt, einen bestimmten Betrag einzusparen. Der Rat solle aber selbst so mutig sein, die nicht mehr finanzierbaren Leistungen zu definieren. Auf der Einnahmeseite gebe es die Steuern, aber sie seien gerade erhöht worden. Über eine weitere Anhebung nachzudenken, „verbietet sich“. Die Grundstücksverkäufe seien eine wichtige Einnahmequelle. Aber Finke mahnte „einen sorgsamen Umgang mit den endlichen Ressourcen“ an. In überparteilichen Gesprächen sei es gelungen, den Haushalt auszugleichen. Finke dankte CDU und FBI dafür. Die SPD stimme für den Haushalt. Teilweise entspreche er zwar nicht ihren Vorstellungen. Aber insgesamt „sprechen mehr Gründe für als gegen den Haushalt“.

Grüne – Ablehnung (5 Stimmen) Die Stadtverordnete Christiane Hilp sagte, dass die Stadt pleite sei, aber das werde noch nicht von allen im Stadtrat zur Kenntnis genommen, sondern „trickreich“ versucht, mit dem Verkauf von Bauland und Immobilien ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Und anstatt Anstrengungen zu unternehmen, um die finanziellen Lücken der Stadt zu schließen, habe eine Mehrheit im Rat „Mega-Projekte“ beschlossen: den Neubau des Gymnasiums und den Neubau einer Dreifachturnhalle. Dadurch werde Xantens Verschuldung um fast 50 Millionen Euro steigen. Außerdem kritisierte sie, dass mit dem Verkauf von Baugrundstücken der Haushalt saniert werden solle. „Wir lehnen es ab, dafür weiter Äcker und Landschaft einzubetonieren.“ Es gehe darum, den Charme der Domstadt, die Landschaft, die Bausubstanz und zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten. „Wir plädieren beim Investieren für das rechte Maß innerhalb ökologischer Grenzen, die die Entfaltungschancen der nachfolgenden Generationen nicht irreversibel einschränken.“

FBI – Zustimmung (5 Stimmen) Fraktionschef Peter Hilbig kritisierte, dass die FBI seit 2015 einen Entschuldungsplan für Xantens Finanzen und eine Prioritätenliste für anstehende Investitionen fordere. Aber erst 2021 sei auf Drängen seiner Fraktion eine Arbeitsgruppe zur Haushaltssanierung eingerichtet worden. Den Grünen warf er vor, aus ideologischen Gründen gegen den Gymnasium-Neubau zu sein. Das alte Gebäude zu sanieren, koste aber auch Geld, belaste die Umwelt, ohne die Energiekosten deutlich zu senken. Zu Fox sagte er, dass viele Mitglieder – sie waren früher bei der CDU – den Schuldenstand der Stadt mitzuverantworten hätten, aber auf einmal Xantens Verschuldung kritisierten. Ihnen wie auch den Grünen unterstellte Hilbig eine Vogel-Strauß-Politik: „Kopf in den Sand und die Wahrheit nicht sehen wollen“. Dennoch sei er zuversichtlich, weil mit diesem Haushalt „richtungsweisende Beschlüsse“ gefasst würden. Die FBI habe mit CDU, SPD und der Verwaltung einen „Zukunftspakt“ vereinbart, um den Haushalt zu konsolidieren. Er rief auch alle anderen dazu auf mitzuarbeiten. „Ein gemeinsamer Zukunftspakt wird umso kräftiger und erfolgreicher, je breiter die Mitwirkenden aufgestellt sind.“

Fox – Ablehnung (4 Stimmen) Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Strenk nannte den Haushalt eine „Bankrotterklärung der Verwaltungsspitze und ihrer Erfüllungsgehilfen der CDU“. Das Ergebnis werde „künstlich geschönt“ durch einen „Ausverkauf von Baugrundstücken und Notverkäufen der schönen Immobilie am Kapitel 7“. Aber diese Möglichkeit sei endlich. Was danach kommen solle, sage die Verwaltung nicht. Strenk warf ihr außerdem vor, dass sie durch den Verkauf von Bauland die Preise für Grundstücke nach oben treibe. „Das macht Xanten für junge Familien unerschwinglich.“ Zusätzlich wolle die Verwaltung die Finanzen der Stadt mit Geld aus dem DBX verbessern. „Die Haushaltsnot ist groß.“ Gleichzeitig würden „Mega-Projekte“ geplant: der Neubau des Gymnasiums und die Dreifachturnhalle. Es werde aber nicht gesagt, wie das bezahlt werden solle. „Die Probleme werden kommende Generationen zu lösen haben.“ Die „Ausgabenpolitik“ müsse ein Ende haben, sonst müssten zwangsläufig weitere Steuererhöhungen kommen, „um den drohenden Kollaps zu vermeiden“.

Linke – Ablehnung (1 Stimme) Ratsmitglied Richard Lipp sagte, dass die Stadt schon vor zehn Jahren ihren Haushalt mit dem Verkauf von Bauland aufgebessert habe. Er sehe diese Bodenpolitik kritisch, und frage sich, wie lange sie gegen die chronische Unterfinanzierung noch herhalten solle? Er sprach sich gegen eine weitere „Flächenausdehnung der Stadt“ aus, um dadurch „Haushaltsmittel einzustreichen“. Das sei keine sinnvolle Stadtplanung. Deshalb lehne er den Haushalt ab. Er vermisse eine Strategie für den städtischen Haushalt. Aus seiner Sicht könne die Stadt mehr aus ihrem Status als Luftkurort machen.

BBX – Ablehnung (1 Stimme) Der Stadtverordnete Matthias C. Voll nannte es erstaunlich, dass die CDU den Verkauf der alten Bürgermeisterei Wardt wieder ins Spiel gebracht habe, obwohl ein Verkauf vorher abgelehnt worden sei. Die BBX habe gefordert, dass das Gebäude am Kapitel 7 zu einem öffentlichen Hospiz gemacht werde. Er warnte davor, die Immobilie unter Wert zu verkaufen. „Sie hat einen ideellen Wert für viele Bürger.“ Er glaube nicht, dass die Stadt die Immobilie später einmal zurückkaufen könne. „Das ist eine Illusion.“ Die Stadt habe heute schon nicht das das Geld, „um das zu leisten, was wir leisten müssen“. Die CDU mache „stets die gleichen Versprechen“, dass der Haushalt konsolidiert werde. „Aber sie schaffen es nicht.“ Die geplanten Investitionen für die nächsten Jahre seien nicht tragbar. Die Folgen müssten von den künftigen Generationen getragen werden.

(wer)