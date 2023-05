Einsatz für Feuerwehr Xanten Brand auf Campingplatz in Obermörmter – Geräteschuppen steht in Flammen

Am Freitag, wenige Minuten vor Mitternacht, sind die Löschzüge Xanten-Mitte, Xanten-Nord sowie die Löschgruppen Wardt und Niedermörmter zum Husenweg in Obermörmter gerufen worden. Dort war auf einem Campingplatz aus noch ungeklärter Ursache ein Geräteschuppen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Schuppen bereits in Flammen, die auf benachbarte Parzellen überzugreifen drohten, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Wochenende. Die Außenhaut eines Mobilheims sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Außerdem befanden sich noch mehrere Gasflaschen im brennenden Schuppen sowie in dessen unmittelbarer Umgebung.