„Xanten ist der große Hit“ : Blutwurstkomitee bestimmt Motto des Umzugs

Xanten In rund zwei Monaten beginnt die neue Karnevalssession. Dieses Mal wird es auch wieder einen Umzug in Xanten geben, er ist für Februar geplant. Das Blutwurstkomitee hat nun das Motto verraten.

das Motto des Karnevalsumzugs im nächsten Jahr steht fest: „Xanten ist der große Hit, beim XBK macht jeder mit.“ Das teilte das Blutwurstkomitee am Dienstag mit. Der Blutwurstsonntagszug wird am Sonntag, 23. Februar 2020, durch Xantens Innenstadt ziehen. Dabei sollen auch wieder 26 Zentner Blutwurst und viele andere Leckereien unters närrische Volk gebracht werden. Die Anmeldung für Zugteilnehmer läuft schon. Wagenbauer und Fußgruppen können sich bis Ende Januar per E-Mail anmelden: anmeldung@xbkarneval.de. Das Blutwurstkomitee kündigte außerdem einen Info-Abend an, zu dem zwei Vertreter jeder Zugteilnehmergruppe eingeladen sind. Auf der Veranstaltung sollen Fragen zum Blutwurstsonntagszug besprochen werden. Und noch einen Hinweis hat das Komitee: Auch 2020 können die Narren wieder an allen Karnevalstagen im Schützenhaus feiern.