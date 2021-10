Pachtvertrag endet : Bloemersheim schließt Hofladen in Xanten

Xanten Der Pachtvertrag mit der Stadt ist ausgelaufen. Das Gebäude soll abgerissen werden. Für das Grundstück gibt es bereits einen Interessenten.

Der Bloemersheimer Hofladen an der Straße am Rheintor in Xanten ist geschlossen. Das Grundstück am Ortseingang gehört der Stadt, und wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilte, läuft der Pachtvertrag zum Ende des Jahres aus und wurde auch nicht mehr verlängert. Es sei vorgesehen, die Fläche an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu verkaufen, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz.