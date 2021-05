Bundesfreiwilligendienst bei der Propsteigemeinde Xanten : Zwischen Kirche, Kultur und Muskelkraft

Auch bei der Erneuerung des Bodens im Xantener Dom packte der 19-jährige Bundesfreiwilligendienstler Lucius Frensch mit an. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Als Bundesfreiwilligendienstler bei der Propsteigemeinde hilft Lucius Frensch ebenso in der Dombauhütte wie im Stiftsmuseum und der Marienschule mit. Die Vielfalt der Arbeitsfelder hat ihm berufliche Orientierung gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

„Immer, wenn Manpower gefragt ist, hol ich den Lucius. Der ist prima“, sagt Andreas Elders (54), Hausmeister im Stiftsmuseum, und lacht den 19-Jährigen an, der seit dem 1. August 2020 in der Propsteigemeinde St. Viktor arbeitet. Lucius Frensch ist Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi) und packt in der Gemeinde an verschiedenen Stellen an. Denn nach dem Abitur im vergangenen Sommer am Xantener Stiftsgymnasium hatte der junge Mann noch keine Idee, wie es für ihn weitergehen soll. „Ich war mir überhaupt nicht sicher, was ich beruflich machen möchte“, sagt er. Seit dem Dienst in der Katholischen Kirchengemeinde, der am 31. Juli zu Ende geht, weiß er es: „Ich will studieren. Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft.“

Die Arbeit als Bufdi hat ihm viel Spaß gemacht, versichert er. Und er ist handwerklich auch nicht ungeschickt, wie Andreas Elders und Sascha Klein von der Dombauhütte bestätigen. Immer mittwochs ist Lucius Frensch im Stiftsmuseum, hat dem Hausmeister unter anderem dabei geholfen, den Sockel für den zweiten Engel aus dem Dom zu versetzen. Seit drei Wochen hilft der 19-Jährige mit, die abgesackte Rollstuhlrampe im Innenhof am Dom zu „begradigen“. Denn die ist im Laufe der zehn Jahre, die es sie gibt, um drei Zentimeter abgesackt. Heißt im Klartext: Die Pflastersteine müssen raus, der Unterboden angefüllt, die Wasserschiene fürs Regenwasser abgedichtet, ein dickes Fundament gesetzt, die Randsteine neu verlegt werden. Dann müssen die Steine aushärten, bevor die Rampe wieder mit dem Rollstuhl befahrbar ist.

Info Bundesfreiwilligendienst in jedem Alter möglich Ursprung Seit dem Sommer 2011 wird in Deutschland der Bundesfreiwilligendienst (BFD) angeboten. Er wurde geschaffen, nachdem die Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst ausgesetzt wurden. Der BFD ist eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements. Dauer Die Zeitspanne ist flexibel: Im Regelfall dauert der BFD ein Jahr, maximal sind zwei Dienstjahre möglich, im Minimum sechs Monate. Unterschied Der BFD ist ohne Altersbegrenzung offen für alle Männer und Frauen und eine Ergänzung für die auf Länderebene bestehenden Freiwilligendienste, das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), die ein Höchstalter von 26 Jahren zulassen. Ein Mindestalter gibt es in allen Fällen nicht, allerdings muss die allgemeine Schulpflicht erfüllt sein. Propsteigemeinde Das neue BFD-Jahr in der Gemeinde St. Viktor beginnt am 1. August. Infos: [email protected]

Auch im Dom hat der Bufdi mit angepackt, wo Mitarbeiter der Dombauhütte den Fußboden im Mittelschiff erneuert haben. „Ich habe da jetzt nicht die einzelnen Platten gelegt, das hab‘ ich ja gar nicht gelernt. Aber ich darf das machen, was ich mir zutraue, und die Mitarbeiter der Dombauhütte leiten mich an“, sagt Lucius Frensch. Er arbeite gerne bei der Dombauhütte, im und am Dom, überhaupt in der Propsteigemeinde, zu der auch die Marienschule und der St.-Viktor-Kindergarten gehören. „Die Vielseitigkeit, die hat mich beeindruckt. Es ist nicht immer nur das Gleiche, man ist viel unterwegs“, sagt er. Auch Heinrich Janssen, dem Friedhofsgärtner in Marienbaum, half er bei der Arbeit. „Im Sommer mussten wir früh raus, haben schon um 6 Uhr angefangen zu wässern“, erzählt Lucius Frensch.

Das Bufdi-Jahr mit den festen Arbeitszeiten (8 bis 16 Uhr), den gesetzlich festgelegten Urlaubstagen und (digitalen) Seminaren im St. Michaelsturm in Schaephuysen sei die richtige Entscheidung gewesen, betont Lucius Frensch. Es habe ihm Klarheit darüber verschafft, wie es nach dem Abitur weitergehen soll in seinem Leben. Der Xantener hat auch schon angefangen, sich an der ein oder anderen Uni zu bewerben. Aber noch seien nicht alle Bewerbungsportale an den Universitäten im Land offen.

„Größere Städte, das ist nicht so meins“, sagt der 19-Jährige. Trier fände er okay, an die Uni dort hat er seine Unterlagen schon geschickt. Lieber würde er allerdings nach Köln gehen, weil dort seine Freundin ein duales Studium im Tourismus- und Eventmanagement anfängt. Aber da macht er sich keine Illusionen: „Der Numerus Clausus liegt in Köln bei 1,9. Auch in Bonn brauche ich mich gar nicht zu bewerben, da hätte ich mein Abi mit einem Notendurchschnitt von 1,6 machen müssen.“ Da nützt es ihm auch nicht, dass ein Bufdi-Jahr als Wartezeit angerechnet wird.

Münster wäre für ihn noch eine Option, da studiert auch sein Bruder, Rechtswissenschaften übrigens. Auch sein Vater hat in der westfälischen Fahrrad-Metropole studiert. Berlin, München, Hamburg kämen für ihn nicht in Frage. „Das ist mir zu weit weg. Ich bin zu gerne auch zwischendurch mal hier, nicht nur in den Semesterferien“, erklärt er. Mit „hier“ meint er Vynen, dort ist er geboren und aufgewachsen, war auch ein paar Jahre lang Messdiener in der Kirche. Und hier leben seine Freunde, „wir sind zusammen zur Schule gegangen“.