Verkehrsunfall auf B57 in Xanten Autofahrer überholt trotz Verbots und gerät ins Schleudern

Bei einem Verkehrsunfall in Birten ist ein Mann aus Moers leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige am 1. Januar gegen 3.15 Uhr auf der Rheinberger Straße (B57) in Richtung Xanten unterwegs gewesen. Kurz hinter der Einmündung „Zur Wassermühle“ habe er trotz eines Überholverbots das Fahrzeug eines Xanteners (34) und dessen Beifahrerin überholt, erklärte die Polizei nach den bisherigen Ermittlungen. Beim Überholen habe der 25-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren, sei ins Schleudern geraten und gegen einen Baum gefahren. Das Fahrzeug habe abgeschleppt werden müssen. Ein Rettungswagen habe den Mann ins Krankenhaus gebracht. Ein Arzt habe ihm eine Blutprobe entnommen, da sich Hinweise auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum ergeben hätten, Der Führerschein des 25-Jährigen sei sichergestellt worden.