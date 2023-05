„Ihr habt euch die Urkunde redlich verdient“ Birtener Kita bleibt „ein Haus der kleinen Forscher“

Im vergangenen Jahr haben die Kinder ein bereits vorhandenes, jedoch in die Jahre gekommenes Hochbeet reaktiviert. „Die Kinder“, so die Leiterin der Kita, Jacqueline Reintjes, „haben das Hochbeet mit Hilfe ihrer Erzieherinnen auseinandergenommen, abgeschliffen, neu gestrichen und wieder zusammengebaut.“ Nachdem die alte Erde erneuert worden war, haben die kleinen Forscher Tomaten, Erdbeeren und Möhren gepflanzt, welche sie mit Begeisterung pflegten und deren Entwicklung sie beobachteten. Schließlich kannte die Freude keine Grenzen, als die selbstgezogenen Pflanzen geerntet und verzehrt werden konnten. „In diesem Jahr ist das Interesse an den Pflanzen ungebrochen“, freute sich Erzieherin Alina Tegeler, und der sechsjährige Noah versicherte, „Am meisten Spaß hat mir das Umgraben gemacht.“ Mit Spannung schauen die Kinder der nächsten Ernte entgegen. Bei den Erdbeeren dürfte es bereits in wenigen Wochen soweit sein. Die Tomaten sind voraussichtlich erst nach den großen Ferien an der Reihe.