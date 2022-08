Breitensport in Xanten : Birten hat jetzt eine Muckibude

Xanten In der „Fitness Arena“ auf dem Sportplatz der Viktoria kann Tag und Nacht die Muskulatur trainiert werden. Es gibt bereits weitere Pläne.

Fitness Arena“ steht auf der Türe, hinter der sich ein Raum befindet, den alle Mitglieder von Viktoria Birten nutzen können. Sofern sie mindestens 16 Jahre alt sind und eine Einweisung an den Trainingsgeräten erhalten haben. Der Sportverein an der B 57 bietet seit einigen Wochen in zwei umfunktionierten Bürocontainern die Möglichkeit, an seinem Körper zu arbeiten. Sieben Tage in der Woche, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Feste Öffnungszeiten gibt’s nicht. „Mit den Maschinen sind alle wichtigen Muskelgruppen abgedeckt“, sagt Fitnesscoach Marvin Topat von der Fitnesswerkstatt in Goch. Aus dem Studio stammen die Geräte.