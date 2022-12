Wirtschaftsentwicklung in Xanten Gewerbegebiet in Birten ist vorerst voll belegt

Im Gewerbegebiet in Birten stehen erst einmal keine Flächen mehr für Ansiedlungen oder Erweiterungen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr sind vier Grundstücke an Unternehmen verkauft worden, und die verbliebenen freien Flächen sind schon von weiteren Firmen reserviert worden, wie Xantens Wirtschaftsförderer Christian Boßmann in seinem Jahresbericht in der Ratssitzung im Dezember erklärte. Demnach gingen im vergangenen Jahr 3500 Quadratmeter an ein Großhandelsunternehmen, 2300 Quadratmeter an einen Handwerker aus einem Nachbarort, 2500 Quadratmeter an eine Firma aus dem Gewerbegebiet, die ihren Betrieb erweitern will, und 2800 Quadratmeter an einen weiteren Handwerker aus der Umgebung. Frei seien noch vier Grundstücke mit einer Größe von zusammen etwa 17.000 Quadratmetern.