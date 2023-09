Benefizkonzert in Birten Die schönsten Lieder zugunsten der Tafel

Schon vor Beginn der Darbietung hatte Maria Davids, die Leiterin des Frauenchors, Programmhefte mit Liedertexten ausgelegt, sodass den Besuchern klar wurde, woher die Weltgebetstagslieder stammten. Den Anfang machte das Land Taiwan mit dem Titel „Kommen und Gehen“. Von besonderer Bedeutung in diesem Liedtext ist der Vers „Beten und singen mit Seele und Herz, Frauen bestärken, besonders im März“, denn wie es Davids in ihrer Einführung erklärt hatte, findet der Weltgebetstag (WGT) alljährlich am ersten Freitag im März statt. „An diesem Tag wandert ein Gebet über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 150 Ländern miteinander!“, so Davids.