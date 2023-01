Mehrfamilienhaus in Xantens Ortsteil geplant Birtener warten auf Informationen zum Neubau-Projekt

Nach der Kritik von Bürgern an den Plänen für ein Mehrfamilienhaus in Birten spricht sich die Stadt Xanten dafür aus, dass die Anwohner vom Investor über das Bauvorhaben informiert werden. Sie selbst könne dafür keine Bürgerversammlung anbieten, das sei „rein faktisch und rechtlich nicht möglich“, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz in einem Schreiben an Hans-Peter Brammen aus Birten. Für das geplante Bauvorhaben bestehe bereits Baurecht gemäß Paragraf 34 des Baugesetzbuches, sodass ein neuer Bebauungsplan mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung nicht aufgestellt werde. „Die Stadt Xanten kann vor diesem Hintergrund nicht eigenständig über dieses private Bauvorhaben informieren.“