Nach Treffen vor Ort Bahnübergang in Birten soll vorerst ohne Schranke bleiben

Die Politik in Xanten befasst sich erneut mit dem Bahnübergang an der Römerstraße in Birten. Nach Gesprächen mit der Deutschen Bahn und dem Eisenbahnbundesamt bringt die Stadtverwaltung das Thema auf die Tagesordnung des Bezirksausschusses, des Hauptausschusses und des Stadtrates. Sie schlägt der Politik vor, dass Xanten von der Planung und dem Bau einer Schrankenanlage am Bahnübergang erst einmal absieht und abwartet, welche Pläne die Deutsche Bahn und das Eisenbahnbundesamt für die Strecke der Regionalbahn (RB) 31 in Zukunft entwickeln. Dafür müsste ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018 aufgehoben werden, der auf den Bau einer Schrankenanlage abzielt.