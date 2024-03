Kostenloses Angebot Xanten bietet jetzt auch einen virtuellen 3D-Stadtrundgang an

Um diesen Besuch zu ermöglichen, scannte Strauch die Innenstadt unter Verwendung moderner hochauflösender Technik von mehr als 1400 Punkten aus, sodass die Sehenswürdigkeiten (Points of Interest, POI) nahtlos aneinander anschließen und dem virtuellen Gast das Gefühl einer realen Besichtigungstour geben. Dazu kann durch Verwendung der entsprechenden QR-Codes ein Audio-Guide verwendet werden, der Erklärungen zu den einzelnen POIs liefert, welche wahlweise aber auch in schriftlicher Form zur Verfügung stehen. Die Verwendung von 3D-Technik bietet dem Besucher ein realistisches Erlebnis, welches bei der Verwendung einer VR-Brille besonders zur Geltung kommt. So wähnt man sich beispielsweise bei der Innenbesichtigung des St. Viktor Doms in dessen Innerem und kann den Blick in alle Richtungen bewegen, wobei jedes noch so kleine Detail zur Geltung kommt. Eine weitere Besonderheit stellt die Möglichkeit dar, durch Betätigung eines Kamera-Symbols hochauflösende Fotos aus jeder vorhandenen Perspektive in der Stadt zu erstellen.