Französische Austauschchüler zu Gast : Bienvenue à Xanten, amusez-vous bien!

Begrüßung im Rathaus: Bürgermeister Thomas Görtz (l.) mit den Schülern aus Saintes und der Marienschule. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Französische Austauschschüler erkunden die Römerstadt Xanten. Besonders der Dom und die Mühle beeindrucken die Jugendlichen.

Die Fahrt war lang und kräftezehrend. Nach mehr als 14 Stunden im Reisebus und knapp 1000 zurückgelegten Kilometern sind am Mittwochabend 20 Schüler und 18 Schülerinnen aus der französischen Partnerstadt Saintes in Xanten angekommen. Seit 2005 gibt es den jahrgangsübergreifenden Schüleraustausch mit der gut 25.000 Einwohner zählenden Stadt nahe der Biskaya, einer Bucht des Atlantischen Ozeans. „Inzwischen hat sich ein Zweijahres-Rhythmus eingependelt“, sagt Ute Reimann, Französischlehrerin an der Marienschule. Die Austauschschüler, die vom Collège Edgar Quinet kommen und eine Woche am Niederrhein bleiben, sind in Gastfamilien untergebracht, so dass sie neben dem von den Schulen geplanten Programm auch mit den Gastfamilien Ausflüge unternehmen können. Und das nahmen die Schüler auch schon in Anspruch, denn für viele ist es der erste Aufenthalt in Deutschland.

Dabei konzentrierten sie sich nicht nur auf Xanten, auch einige Städte im Umkreis haben sie bereits besucht. Die 13-jährige Lucie war in Duisburg, die ein Jahr ältere Vilyana in Köln und Düsseldorf. Liam (13) ist mit seiner Gastfamilie nach Venlo gefahren. Neben dem Schlendern durch die Innenstädte sollten auch die Kultur und die Geschichte nicht zu kurz kommen. „Wir haben eine alte Zeche besichtigt. Das war sehr interessant“, sagt Lubin (14). In Xanten war für die Schüler, wie für die meisten Touristen, der Dom eine erste Anlaufstelle. Aber auch die Kriemhildmühle hat es den französischen Austauschschülern angetan. „Das war für uns sehr spannend zu beobachten, wie dort das Korn gemahlen wird. In Frankreich gibt es kaum noch Mühlen, die in Betrieb sind“, erzählt Sandrine Pintena, die in Saintes Deutsch unterrichtet und den Austausch begleitet.

Wichtig ist den Lehrern, dass sich die Schüler untereinander gut verstehen. Und durch den intensiven Kontakt untereinander konnten die Schüler neben vielen Gemeinsamkeiten auch Unterschiede feststellen. „Die Mädchen von der Marienschule haben viel mehr Freiheiten als wir in Saintes“, sagt Vilyana, die am liebsten noch nicht so schnell wieder nach Hause möchte.

Im Mai werden die Schülerinnen der Marienschule, die einen Gast aus Frankreich bei sich aufgenommen haben, die Reise nach Saintes antreten und dort ebenfalls ein paar Tage verbringen. Die französischen Schüler haben sich bereits Gedanken gemacht, was sie mit den Gästen unternehmen. So steht unter anderem ein Ausflug nach Royan an – die Stadt liegt direkt am Meer. Und Liam wird mit seinem Besuch vieles in der Umgebung von Saintes ansteuern, zum Beispiel ein Schloss in Pons.