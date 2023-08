Verteidiger kündigt Rechtsmittel an Gericht verurteilt Autofahrer nach tödlicher Kollision in Xanten

Weil er am 13. November 2021 laut Anklageschrift „alkoholisiert mit seinem BMW zu schnell unterwegs war und fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht“ habe, musste sich am Donnerstag ein 40-jähriger Mann aus Sonsbeck vor dem Amtsgericht in Rheinberg verantworten. Das Urteil: Ein Jahr und sechs Monate Gefängnis. Die Strafe wird für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er 1000 Euro an die Deutsche Verkehrswacht zahlen und für weitere sechs Monate seinen Führerschein abgeben, der bereits am Unfalltag eingezogen worden war. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwältin. Der Verteidiger hatte eine Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tagessätzen und einen Entzug der Fahrerlaubnis für drei Monate gefordert.