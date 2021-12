Mann fiel durch gefährliche Fahrweise auf : Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Xanten

Xanten Die Polizei hat einen Mann angehalten, der betrunken mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 57 in Xanten unterwegs gewesen ist. Nun sucht sie andere Autofahrer, die durch den Kleinwagen gefährdet wurden.

Die Polizei hat am Mittwochabend in Xanten einen weißen Kleinwagen angehalten und den Fahrer kontrolliert. Der Mann sei alkoholisiert gewesen, ein Arzt habe ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Autofahrers sei sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Auf den Kleinwagen war sie von einem anderen Autofahrer hingewiesen worden: Dem 51-Jährigen war das Fahrzeug auf der Xantener Straße (B57) durch dessen Fahrweise aufgefallen. Es sei immer wieder auf die Gegenfahrbahn gefahren, habe unverhältnismäßig und unerwartet stark gebremst und sei deutlich langsamer gefahren als erlaubt, berichtete der Zeuge der Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer hätten den Kleinwagen auch schon per Lichthupe gewarnt. Der 51-jährige Zeuge habe schließlich gegen 17.45 Uhr die 110 gewählt, die Polizei über das verdächtige Fahrzeug informiert, ihr den aktuellen Standort durchgegeben und damit genau richtig gehandelt, erklärte die Kreispolizeibehörde. Sie sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Kleinwagenfahrers gefährdet wurden – er war auf der B57 aus Richtung Haus Grünthal kommend in Fahrtrichtung Xanten unterwegs gewesen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei in Xanten zu melden, Tel. 02801 71420.