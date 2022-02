Betroffene kommt aus Xanten : Betrüger bearbeitet Frau mit mehr als 2500 Whatsapp-Nachrichten

Eine ältere Frau hält ihr Smartphone in der Hand (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Xanten Ein Betrüger hat das Vertrauen einer Frau aus Xanten ausgenutzt und sie dazu gebracht, ihm insgesamt einen fünstelligen Betrag zu überweisen. Dafür hat er sie über Monate mit Whatsapp-Nachrichten bearbeitet.

Ein Krimineller hat sich über Monate das Vertrauen einer Frau aus Xanten erschlichen und sie dann um viel Geld betrogen. Wie die Kreispolizei am Montag mitteilte, wurde die 76-Jährige schließlich misstrauisch und erstattete am vergangenen Freitag Anzeige. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wie die Frau ihr berichtete, war sie Anfang August von einem gewissen Felix Huber über eine Dating-Plattform angeschrieben worden. In den folgenden sechs Monaten soll der Betrüger die 76-Jährige regelrecht bearbeitet haben, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen. So soll er ihr in dem halben Jahr mehr als 2500 Nachrichten über Whatsapp geschickt haben. Vermutlich übte er auch Druck auf die Frau aus und brachte sie auf diese Weise dazu, ihm immer wieder Geld zu überweisen. Nach Angaben der Polizei geht es insgesamt um einen fünfstelligen Betrag.