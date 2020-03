Corona-Krise : Betriebe zwischen Hoffen und Bangen

Martina Bartussek, Kornelia Küppers und Annett Langenberg (von rechts) im Spielzeugladen Hampelmann in Xanten. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Es sind neue Regeln erlassen worden, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Sie schränken das öffentliche Leben weiter ein. Wie gehen Händler und Gastronomen damit um? Sie passen sich an, fürchten um ihre Betriebe, appellieren an ihre Kunden. Beispiele aus Xanten.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Aber die Händler in der Innenstadt leben vom Publikumsverkehr. Martina Bartussek veröffentlichte am Montag deshalb einen Appell auf Facebook: „Auch mir macht Corona Angst“, schrieb die Inhaberin des Spielzeuggeschäfts Hampelmann am Markt in Xanten. „Denken Sie an uns kleinen Einzelhändler, bevor Sie irgendwo bestellen.“ Die Kunden müssten gar nicht ins Geschäft kommen, um bei ihr etwas zu kaufen. Ihre Mitarbeiter und sie würden die Waren auch nach Hause liefern, im Stadtgebiet ab einem Warenwert von 30 Euro, bis Alpen-Menzelen ab 50 Euro. „Das Lager ist jetzt vor Ostern voll“, erklärte Martina Bartussek im Gespräch mit der Redaktion. „Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“

Blick ins Café Glüxpilz in Xanten. Foto: RP/Markus Werning

Cafés, Restaurants und Hotels dürfen weiter öffnen, allerdings unter Auflagen, so wie hier im Café Glüxpilz in der Marsstraße zu sehen: Am Eingang steht ein Tisch mit Desinfektionsmitteln, eine Anleitung liegt dabei. „Wir bitten jeden Gast beim Betreten des Cafés, sich die Hände zu desinfizieren“, erklärte Inhaberin Inga Jasper. Auf Anweisung der Behörden müssen sie und die anderen Gastronomen auch von jedem Gast die Kontaktdaten aufnehmen, damit diese nachträglich kontaktiert werden können, falls eine Infektion auftritt. Im Glüxpilz ist außerdem der Kinderspielraum bis auf Weiteres geschlossen. „Diese Maßnahmen dienen dem Schutz aller. Wir hoffen, dass wir gut durch diese Krise kommen“, schrieb Jasper. „Wir wünschen allen gute Gesundheit.“

Gemüsehändler Heike und Theo Cleve. Foto: RP/Markus Werning