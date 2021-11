Digitaler Ableger für Tag der Berufe in Xanten : Betriebe werben um Auszubildende

Digitaler Ableger für Tag der Berufe in Xanten

Xanten Der Tag der Berufe an der Gesamtschule in Xanten muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Deshalb gibt es einen digitalen Ableger: Auf einer Seite der Stadt Xanten können sich Arbeitgeber den jungen Menschen vorstellen.

Schülerinnen und Schüler aus Xanten, Sonsbeck und anderen Kommunen haben eine neue Möglichkeit, sich über ein Praktikum oder eine Ausbildung in der Region zu informieren. Auf der Internetseite der Stadt Xanten stellen sich Dutzende Arbeitgeber vor und erklären, welchen Beruf junge Menschen bei ihnen erlernen können. Außerdem nennen die Betriebe direkt die Ansprechpartner. So wissen die Jugendlichen, bei wem sie sich melden können, wenn sie sich bewerben wollen.

Die digitalen Firmenporträts sind eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie. Mit ihnen bekommt der Tag der Berufe, den es seit Jahren an der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten gibt, einen digitalen Ableger. Denn die regionale Ausbildungsplatz- und Berufsinformationsbörse konnte im vergangenen und auch in diesem Jahr Wegen der Pandemie nicht stattfinden. Deshalb sei ein digitales Format entwickelt worden, das bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Praktikumsplatz zur Verfügung stehe, erklärte Xantens Wirtschaftsförderer Christian Bossmann. Es ist als Ergänzung gedacht: „Für 2022 planen wir wieder einen Tag der Berufe als Präsenzveranstaltung, denn ganz digital geht es einfach nicht.“