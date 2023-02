Als „ständige Präsenz“ für Sammelunterkünfte Betreuung von Flüchtlingen – Xanten will Sozialarbeiter einstellen

Die Stadt Xanten will für die Betreuung von Flüchtlingen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter einstellen. Sie rechnet dadurch mit Kosten von 90.000 Euro im Jahr. Darüber beraten der Sozialausschuss am 23. Februar und der Hauptausschuss am 7. März. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 9. März.