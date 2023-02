Bau neuer Unterkunft in Xanten Betreuung von Flüchtlingen – Politik und Verwaltung ringen um Lösung

Info

Entwicklung Im Sozialausschuss am vergangenen Donnerstag hat die Stadtverwaltung die Entwicklung der Flüchtlingszahlen in Xanten dargestellt. Anfang 2023 lebten demnach 393 Menschen in den städtischen Unterkünften und damit mehr als doppelt so viele wie Anfang 2022, als es 184 gewesen waren. Zum Vergleich die Zahlen der Vorjahre, jeweils immer aus der ersten Kalenderwoche: 171 (2021), 178 (2020), 180 (2019), 256 (2018), 241 (2017).

Belegung In den städtischen Sammelunterkünften wie am Küvenkamp, aber auch in Wohnungen, unter anderem in Ferienwohnungen der Tourist Information Xanten (TIX) und in befristet angemieteten Wohnungen sind zurzeit 411 geflüchtete Menschen untergebracht, wie die Verwaltung erklärt. Theoretisch hat die Stadt eine Kapazität von 443 Plätzen. Allerdings nur auf dem Papier. Wenn zum Beispiel eine Wohneinheit in einer Sammelunterkunft für vier Personen ausgelegt ist, aber eine Familie nur aus drei Personen besteht, bleibt ein Platz frei. Deshalb sind zurzeit alle Unterkünfte und Wohnungen der Stadt voll belegt.

Neubau Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Stadtrat beschlossen, dass die Sammelunterkunft Küvenkamp I saniert wird, um wieder Menschen in dem Gebäude unterbringen zu können. Außerdem soll für rund vier Millionen Euro eine weitere Unterkunft gebaut werden (Küvenkamp III). Diese Maßnahmen dauern aber. Um kurzfristig weitere Menschen aufnehmen zu können, und dazu sind die Kommunen verpflichtet, richtet die Stadt die Landwehr-Turnhalle als Notunterkunft ein. Bis zu 100 Menschen sollen darin untergebracht werden. Der Betrieb der Notunterkunft kostet nach Angaben der Verwaltung voraussichtlich mehr als zwei Millionen Euro in diesem Jahr.