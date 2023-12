Zahlreiche Aussteller Xantens „besonderer Weihnachtsmarkt“ öffnet wieder

Am zweiten Adventswochenende öffnet für zwei Tage wieder der „besondere Weihnachtsmarkt“ in Xanten. Zahlreiche Aussteller zeigen am Samstag, 9., und am Sonntag, 10. Dezember, am Erprather Weg 5a ihre Waren. Organisiert wird der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt von Ludgera Fährmann-Koch. Er ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.