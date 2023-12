Fotos Das gibt es auf dem Besonderen Weihnachtsmarkt in Xanten

Organisiert wird der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt von Ludgera Fährmann-Koch. Er ist an beiden Tagen des zweiten Adventswochenendes 2023 von 10 bis 18 Uhr geöffnet, also auch am Sonntag, 10. Dezember 2023. Eine der Ausstellerinnen ist Hedy Veltkamp (Foto), sie präsentiert ihre Malerei auf dem „Besonderen Weihnachtsmarkt“.