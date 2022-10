Verkehrsberuhigung : Xanten beschließt Tempo 30 auf der Salmstraße

Xanten Auf der Salmstraße an der Xantener Südsee ist bald nur noch Tempo 30 erlaubt: Der Stadtrat hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung beschlossen. Die Verwaltung hatte vorher geklärt, ob es rechtlich zulässig ist.

Die Stadt Xanten senkt auf einer weiteren Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Der Stadtrat hat am Dienstagabend beschlossen, dass auf der Salmstraße in Lüttingen zwischen der Hagelkreuzstraße und der Bundesstraße 57 künftig Tempo 30 gelten soll. Die Verwaltung wurde damit beauftragt, die entsprechenden Schilder aufzustellen. Der Beschluss fiel einstimmig. Bisher sind 50 Kilometer pro Stunde auf der Strecke erlaubt.

Politik vertagt Entscheidung über Tempo 30 auf Salmstraße und am Rheintor

Verkehrsberuhigung in Xanten

Verkehrsberuhigung in Xanten : Politik vertagt Entscheidung über Tempo 30 auf Salmstraße und am Rheintor

Neun Ideen für die Verkehrswende in Xanten

Neues Mobilitätskonzept : Neun Ideen für die Verkehrswende in Xanten

Prekkesee in Lüttingen

Prekkesee in Lüttingen : Mölleweg-Brücke soll im Herbst gebaut werden

Xanten sei Luftkurort, und die Salmstraße gehöre zum Kurgebiet, erklärte die Verwaltung nach der Prüfung. Da die Strecke an der Südsee, am Hafen, der Kneippanlage und am Bouleplatz vorbeiführe, werde sie ganzjährig von Xantenern und Auswärtigen frequentiert. Die Einrichtungen vor Ort würden zur Erholung und zum Verweilen einladen, aber der motoriserte Verkehr sei deutlich wahrzunehmen. Um die Geräuschemissionen zu senken, sei die Einführung einer Geschwindigkeitsreduzierung eine geeignete Lösung. Nachdem die Stadt auch mit der Polizei geklärt hat, dass auf der Salmstraße zwischen B 57 und Hagelkreuzstraße Tempo 30 gelten soll und die Politik zugestimmt hat, kann der Vorschlag nun umgesetzt werden.