Gedenken an die Befreiung von Auschwitz Die Botschaft lautete, nie wieder wegzuschauen

Mit Melodien, die zum Nachdenken anregen, führt Victoria Peters am Klavier in das Gedenken ein. Texte von Etty Hillersum, einer niederländischen Jüdin, die in Auschwitz ermordet wurde, stehen im Mittelpunkt. Ihre Tagebücher, die 1986 in den Niederlanden veröffentlicht wurden, dokumentieren den Mangel, die existenzielle Angst und das Ringen um Hoffnung während des NS-Terrors. Das Ringen um ihr „inneres Wachstum in finsteren Zeiten“ sei es gewesen, das die Jugendlichen fasziniert habe, sagen die Mädchen zu Beginn des Gedenkens. Als Gottsucherin beschreiben die Jugendlichen sie. Deshalb sei der Dom als Austragungsort für sie so passend.