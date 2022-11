Haushaltspolitik : Xanten berät über Zuschuss ans FZX

Das FZX betreibt die Freizeitanlagen an der Xantener Nord- und Südsee, unter anderem das Naturbad. Foto: FZX

Die Politik in Xanten befasst sich wieder mit der Höhe des Investitionszuschusses, den die Stadt jährlich an das Freizeitzentrum Xanten (FZX) zahlt. Die Freie Bürgerinitiative (FBI) beantragt, dass der Betrag für drei Jahre halbiert wird. Darüber wird der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 1. Dezember, beraten. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 6. Dezember.

Die Stadt Xanten ist mit 25 Prozent am FZX beteiligt. Weitere Gesellschafter sind der Regionalverband Ruhr (RVR) mit 50 Prozent und der Kreis Wesel mit 25 Prozent. Zur Finanzierung der nicht durch eigene Erträge gedeckten Betriebs- und Investitionskosten haben sie eine Gesellschaftervereinbarung mit Regelungen dazu getroffen. Demnach leisten die Gesellschafter Zuschüsse an das Freizeitzentrum in Höhe ihrer Anteile.

In ihrem Antrag schreibt die FBI; dass die besondere Lage durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine „die kommunalen Haushalte stark belastet“. Um die Aufwendungen auszugleichen, habe die Stadt nur die Möglichkeit, die Steuern zu erhöhen – oder sie kürze die Ausgaben. Deshalb beantrage sie die Reduzierung des Investitionszuschusses um 50 Prozent für drei Jahre, schreibt die Wählergemeinschaft. Der Rat solle seine Vertreter in den Gremien des FZX verbindlich beauftragen, dass sie sich dafür einsetzen.

Wie aus dem Haushaltsplan der Stadt Xanten für das Jahr 2022 hervorgeht, zahlt sie in diesem Jahr einen Betriebskostenzuschuss von 77.000 Euro und einen Investitionskostenzuschuss von 70.000 Euro. Außerdem überweist sie für die Nutzung der Einrichtungen des Freizeitzentrums durch Kurgäste 10.000 Euro.

Im Frühjahr hatte der Rat bereits über die Zuschüsse der Stadt an das FZX beraten. Das Forum Xanten (Fox) hatte beantragt, dass der Zuschuss über 10.000 Euro für die Nutzung der Anlagen durch Kurgäste gestrichen wird. Damit setzte sich die Wählergemeinschaft zwar nicht durch, aber die Entscheidung war relativ knapp: 19 Ratsmitglieder lehnten den Antrag ab, fünf Stadtverordnete enthielten sich, 14 waren für die Streichung der 10.000 Euro.

Wie die Verwaltung in einer Stellungnahme zum Vorschlag der FBI schreibt, liegt auch ein Antrag des Freizeitzentrums vor, „der die Anpassung der Gesellschafterzuschüsse zum Gegenstand hat“. Dieser Antrag wird jedoch im nicht öffentlichen Teil behandelt.

