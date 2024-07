Benefizkonzerte in Xanten Eine Atempause vom Krieg

Mit einem Mal ist der Krieg in der Ukraine mitten im Xantener Ratssaal. Und zwar dann, als Violina Petrychenko über die Ereignisse in dem kriegsgeschüttelten Land berichtet. Seit August 2023 ist sie als Solistin regelmäßig in der Ukraine. Vor allem in Lemberg spielt sie immer wieder mit der Lemberger Philharmonie. In dieser Zeit, so die Pianistin, hat sie tiefe Einblicke in die aktuelle Lage ihres Heimatlandes gewonnen. „Was ich dort erlebe, ist eine Mischung aus tiefster Verzweiflung und unerschütterlichem Mut“, beschreibt sie die Situation. „Ohne Strom leben, jede Nacht durch Alarmsignale geweckt werden – die Angst ist allgegenwärtig. Die Not ist unermesslich. Besonders in der Ostukraine ist die Lage katastrophal. Viele Menschen haben ihre Häuser verloren und leben in erbärmlichen Verhältnissen, oft in provisorischen Unterkünften in anderen Teilen des Landes. Sie kämpfen täglich ums Überleben, oft ohne Zugang zu den grundlegendsten Dingen. Es ist herzzerreißend, diese Not zu sehen“, sagt sie den Frauen und Männern, die zu einem Benefizkonzert für die Opfer des Ukrainekrieges gekommen sind.