Ukrainische Pianistin tritt in Xanten auf „Musik bringt Trost und Hoffnung“

Info

Programm Am Freitag, 5. Juli, werden Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten in Xanten im Ratssaal auftreten. Auf dem Programm stehen Titel von Peter Warlock, Dariusz Zboch, Felix Mendelssohn Bartholdy und Edvard Grieg. Am Samstag, 6. Juli, spielen Natalia Gordeyeva (Violine) und Violina Petrychenko (Klavier) im Xantener Ratssaal.. Beide Künstlerinnen stammen aus der Ukraine. Auf dem Programm stehen Titel von Ludwig van Beethoven, Mykola Lysenko, Wiktor Kosenko, Stanislaw Ljudkewitsch, Morten Jessen, Taras Zdanju, Jewgeni Stankowitsch, Julius Meitus und Myroslaw Skoryk.

Zeiten Am Freitag, 5. Juli, beginnt das Konzert um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), am Samstag, 6. Juli, um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr). Der Eintritt beträgt 20 Euro. Es findet kein Vorverkauf statt, Karten sind nur an der Abend- und Tageskasse erhältlich. Eine Xantener Stiftung übernimmt die Gage der Künstler. So stehen die Eintrittsgelder komplett für die Unterstützung der Notleidenden zur Verfügung.