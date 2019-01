Benefizkonzert im Dom Xanten: Musik zwischen Hoffnung und Zorn

Xanten Chor und Orchester der Düsseldorfer Uni geben ein Benefizkonzert im Xantener Dom. Ernste Stücke stehen auf dem Programm. Dennoch darf sich das Publikum auf Musik freuen, „die das Ohr verwöhnt“, versichern die Organisatoren.

Es sind nur noch gut zwei Wochen bis zum Auftritt, bei Nina Henrich steigt die Vorfreude. Sie ist an diesem Donnerstag aus Düsseldorf nach Xanten gekommen, um Werbung für das Benefizkonzert am Samstag, 26. Januar, im Dom zu machen. Am Vorabend hat sie wieder mit dem Unichor der Heinrich-Heine-Universität zweieinhalb Stunden geprobt. „Ich hatte Gänsehaut“, sagt sie am Donnerstag. „Es macht unheimlich Spaß.“