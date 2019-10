Antrag des Inklusionsbeirats : E-Mobilität: Xanten bekommt weitere Ladestationen

Xanten Menschen mit Behinderung beklagen, es gebe zu wenige Möglichkeiten, Elektrofahrzeuge aufzuladen. Verwaltung und Politik reagieren.

Die Initiative ist vom Inklusionsbeirat ausgegangen. „Die Elektromobilität wird für Menschen mit Behinderung immer wichtiger“, schrieb der Vorsitzende Wolfgang Diamant in einem Antrag an die Stadt. In Xanten gebe es zu wenige Möglichkeiten, um Elektrofahrzeuge aufzuladen. „Behinderte Menschen, die zur Miete wohnen, haben keine Möglichkeit, Elektrofahrzeuge aufzuladen.“ Bisher gibt es in der Stadt drei öffentliche Ladestationen für Elektroautos, sie befinden sich auf dem Parkplatz am Westwall, dem Parkplatz am Rheintor und auf dem Gelände eines Autohändlers an der Hagedornstraße. Weitere Ladestationen an der Klever Straße und am Ostwall sind nur für Innogy-Mietwagen. Elektrofahrräder und E-Scooter können an der Tourist Information, am Römermuseum, in den Häfen Vynen, Wardt und Xanten sowie an der Gaststätte Zur Rheinfähre aufgeladen werden.