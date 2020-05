Ausbau des Alt-Reeser-Wegs : Xanten bekommt Geld vom Land

Der Alt-Reeser-Weg in Xanten wird ausgebaut. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die NRW-Landesregierung unterstützt mit einem neuem Förderprogramm den Ausbau von wichtigen Wirtschaftswegen. Die Stadt Xanten erhält deshalb 500.000 Euro für den Alt-Reeser-Weg. Dafür bekommt die CDU-Ministerin sogar Lob von der SPD.

Die Stadt Xanten profitiert von einem neuen Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Als eine der ersten Kommunen in NRW erhält sie 500.000 Euro für den Ausbau eines wichtigen Wirtschaftsweges, den Alt-Reeser-Weg. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilte. „Ausschreibung und Vergabe werden derzeit vorbereitet.“ Zuerst werde das Stück zwischen Appeldorner Straße und Lohscher Weg ausgebaut, das andere Stück sei im nächsten Jahr geplant, dafür solle auch ein neuer Förderantrag gestellt werden. Eine Erhebung von Anliegerbeiträgen sei hier in Abstimmung mit der Bezirksregierung nicht erforderlich. Die Stadt trage den anderen Teil der Baukosten.