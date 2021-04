Parkplatz am APX : Xanten bekommt einen Drive-In für Corona-Tests

Xanten In Xanten wird es bald ein Drive-In-Zentrum für kostenlose Coronatests geben. Bürgerinnen und Bürger können dann im Auto sitzen bleiben, während der Abstrich genommen wird. Anbieter ist das Xantener Pflegeteam.

In Xanten wird es für Bürgerinnen und Bürger bald eine weitere Möglichkeit geben, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen: Das Xantener Pflegeteam will dafür am 3. Mai auf dem Parkplatz vom Archäologischen Park Xanten (APX) am Rheintor einen Drive-in eröffnen, wie der Pflegedienst am Donnerstag ankündigte. Von Montag bis Samstag werden sich dann Bürgerinnen und Bürger kontaktlos dort testen lassen können, erklärte Geschäftsführerin Jessica Steinhöfel-Peters. Sie könnten in ihrem Auto vorfahren und darin sitzen bleiben, während der Abstrich durch das Fenster genommen werde. Anschließend könnten sie weiterfahren, und etwa 15 Minuten später werde ihnen das Ergebnis per E-Mail zugeschickt. Für einen Test werde kein Termin notwendig sein, aber eine Online-Registrierung. Bei den Planungen und der Organisation des Testzentrums werde sie von Xantener Firmen unterstützt.