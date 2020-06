Mindestabstand und Maskenpflicht : Xanten beklagt Verstöße gegen Corona-Regeln

An Pfingstsonntag waren rund 500 Menschen im Naturbad Xantener Südsee, am Montag waren es fünfmal so viele (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten An Pfingsten ist Xanten von vielen Menschen besucht worden, vor allem am Montag. Die Stadt geht nun Hinweisen nach, dass die Corona-Regeln missachtet wurden. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) prüft, wie sich der Besucherstrom besser steuern lässt.

In Xanten hat es am Pfingstwochenende offenbar zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht und die Abstandsregeln gegeben. Bürger hätten sich bei der Stadt gemeldet und mehrere Fälle in der Gastronomie und in der Öffentlichkeit gemeldet, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstag unserer Redaktion. Die Verwaltung prüfe nun die gemeldeten Verstöße. „Es waren nicht wenige.“ Am Mittwoch werde außerdem der Krisenstab der Stadt besprechen, wie die Kommune sicherstellen könne, dass die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung eingehalten würden. Die Stadt müsse auch an den nächsten Wochenenden mit zahlreichen Besuchern rechnen. Umso schwieriger werde die Einhaltung der Abstandsregeln. Das habe Pfingsten gezeigt, als Xanten von vielen Menschen besucht worden sei, gerade am Montag. „Wir sind förmlich überrannt geworden.“