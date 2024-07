Ferienprogramm in Xanten Ferienspaß mit Hammer und Meißel

Xanten · Zehn Kinder nahmen am Ferienprogramm von Dombauhütte und Probstei teil. Sie konnten sich nicht nur als Steinmetze versuchen, sondern auch in schwindelerregenden Höhen einen Blick über die Stadt werfen. Was die kleinen Gäste sonst noch lernten.

28.07.2024 , 14:28 Uhr

Unter der Anleitung von Sandra Engelhardt-Kielmann stellten Edda (links) und Lotta (rechts) ihre Kunstwerke aus Gasbeton her. Foto: Randolf Vastmans

Von Randolf Vastmans