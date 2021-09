Abstimmung in der Jukuwe Xanten : Bei U18-Wahl in Xanten landet die CDU vor der SPD

Genauso wie bei der Bundestagswahl gab es in der Jukuwe ein Wahllokal mit Kabinen und Urne. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Jugendkulturwerkstatt in Xanten war eine Woche lang ein Wahllokal: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren konnten ihre Stimme an eine von 27 Parteien abgeben – genauso wie bei der Bundestagswahl. Nun liegt das Ergebnis der U18-Wahl vor.

Sollte die CDU dieses Ergebnis am 26. September bundesweit erreichen, wird sie wahrscheinlich jubeln, weil es mehr Prozentpunkte wären als in den jüngsten Umfragen und die Partei sogar wieder die stärkste Kraft würde: Bei der U18-Wahl in Xanten hat die CDU die meisten Stimmen bekommen. 26,25 Prozent der 918 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wählten Schwarz. 22,98 Prozent entschieden sich für die SPD, 16,12 Prozent für die Grünen und 10,68 Prozent für die FDP. Alle anderen 23 Parteien auf der Liste blieben unter der Fünf-Prozent-Hürde. Dabei landete Die Partei (4,79 Prozent) noch vor der Linken (4,58 Prozent), der AfD (4,36 Prozent) und der Tierschutzpartei (4,25 Prozent).

Die U18-Wahl ist ein bundesweites Angebot an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, um sie für Politik zu interessieren. Es handelt sich um eine Simulation der Bundestagswahl. In Xanten machte die Jugendkulturwerkstatt Exit (Jukuwe) wieder mit. Leiter Georg van Schyndel und sein Team organisierten den reibungslosen Ablauf.

Dafür verwandelten sie das Haus am Niederbruch wieder in ein Wahllokal mit Kabinen, Urne und Stimmzetteln. Täglich kamen Lehrer mit ihren Klassen zu ihnen. Die Jugendlichen gingen nacheinander in die Wahlkabinen, machten auf dem Stimmzettel ihr Kreuz und warfen das Papier in die Urne. Vorher hatten sie im Unterricht über Parteiprogramme und die Bedeutung der Bundestagswahl gesprochen.

Die Schüler stammten von allen weiterführenden Xantener Schulen, also vom Gymnasium, der Gesamtschule und der Marienschule. Eine sehr engagierte Klasse der Viktorgrundschule kam auch zur Jukuwe. Außerdem gaben von sich aus noch einige Jugendliche ihre Stimme ab, deren Klassen nicht teilnahmen. Bei der U18-Wahl hatten sie aber nur eine Stimme: die Zweitstimme. Die Schülerinnen und Schüler konnten sie einer von 27 Parteien geben, die auf der NRW-Liste steht. Die Direktkandidaten im Wahlkreis konnten nicht gewählt werden.

Sollte die CDU am 26. September allerdings auch in Xanten so abschneiden wie in den vergangenen Tagen bei der U18-Wahl, würde sich die Partei deutlich verschlechtern. 2017 hatte sie in der Stadt noch 44,54 Prozent geholt. Damit war sie weit vor den anderen gewesen, also vor SPD (27,60 Prozent), FDP (8,56 Prozent), AfD (7,35 Prozent), Grüne (5,93 Prozent) und Linke (5,92 Prozent).

