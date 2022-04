Glücksei-Lotterie in Xanten : Rotary-Club verlost Ballonfahrt mit Bürgermeister

Glücksei-Lotterie in Xanten

Xanten Auf dem Ostermarkt in Xanten verkauft der Rotary Club die letzten Lose seiner Glücksei-Lotterie. Mit einem der Hauptpreise können die Gewinner in etwa 200 Metern Höhe über der Stadt eine Rundfahrt machen.

Zu den Hauptpreisen der neuen Glücksei-Lotterie des Xantener Rotary-Clubs gehört auch eine Ballonfahrt für zwei Personen mit Bürgermeister Thomas Görtz . Die Gewinner werden etwa eine Stunde mit dem Stadtoberhaupt in der Luft sein und die niederrheinische Heimat aus etwa 200 Metern Höhe bewundern können. Die Fahrt wird vom Bürgermeister gesponsert. Er ist einer von vielen Unterstützern der Glücksei-Lotterie. Die Arbeit der Rotarier unterstütze er gern, zumal davon die gesamte Stadtgesellschaft profitiere, sagte Görtz.

Über die Verlosung wollen die Rotarier Geld für ihre soziale Arbeit einnehmen. Wie Präsident Louis Leurs und Hans-Hermann Pieper erklärten, geht der Erlös vollständig in den Rotarischen Hilfsfonds Xanten, über den der Club lokale Projekte in Xanten und internationale Projekte wie ein Kinderkrankenhaus und eine Schule in Afrika finanziert.