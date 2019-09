Neubürgerempfang in Xanten : „Lassen Sie sich in unsere Gesellschaft einbinden“

Xanten Die Stadt Xanten hat die neuen Einwohner begrüßt und dafür geworben, sich in Vereinen zu engagieren. „Sie werden mit offenen Armen empfangen“, sagte Bürgermeister Görtz.

Anouk ist erst wenige Wochen alt, am Sonntag war sie die Jüngste im Sitzungssaal des Rathauses. Die Stadt empfing die Neubürger, also diejenigen, die nach Xanten gezogen sind, zum Beispiel Erik und Franziska von Juterzenka, Anouks Eltern. Sie arbeiten in Städten in der Umgebung, berichteten sie, als Wohnort haben sie sich die „schönste Mitte“ ausgesucht: Xanten. Außer ihnen dürften in den vergangenen Monaten einige Hundert Menschen hierher gezogen sein. Etwa 130 waren zum alljährlichen Neubürgerempfang ins Rathaus gekommen. Sie lebten bisher in der Umgebung oder in einer anderen Stadt in NRW oder in einem anderen Bundesland. „Herzlich willkommen“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Nach Xanten gezogen zu sein, „war eine gute Entscheidung“. „Sie leben dort, wo andere Urlaub machen.“ Görtz stellte zusammen mit Vertretern von Ortschaften und Institutionen die Stadt, ihre Dörfer und die Vereine vor. Zusammen warben sie bei den neuen Einwohnern darum, sich zu engagieren: „Lassen Sie sich in unsere Gesellschaft einbinden, Sie werden mit offenen Armen empfangen.“