Klavierkonzert : Beethovens Vierte im Xantener Ratssaal

Xanten Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten gastieren am 14. März in der Domstadt.

Auch in Xanten findet das Jubiläumsjahr des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) seinen eigenen Niederschlag. Am Samstag, 14. März, 19 Uhr (Einlass um 18.30 Uhr), spielen Christoph Soldan, der schon häufiger in der Domstadt gastierte, und die Schlesischen Kammersolisten im Ratssaal das 4. Klavierkonzert von Beethoven. Dieses berühmte Konzert ist der Höhepunkt des Abends im Rathaus, dem Mozarts C-Dur-Klavierkonzert KV 415 und Schostakowitschs Kammersymphonie im ersten Teil vorausgehen.