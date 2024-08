Bund der Steuerzahler in Xanten Steuerwehr trifft Bürgermeister

Thomas Görtz habe in dem Gespräch kritisiert, dass die Kommunen die Belastungen durch Corona-Pandemie und Ukrainekrieg nicht mehr im Haushalt isolieren dürften, schrieb der Steuerzahlerbund weiter. „Die Isolierung hat geholfen, dass wir den Kopf über Wasser halten können, das Aus belastet uns enorm“, sagte Görtz. In der Folge habe sich die Stadt gezwungen gesehen, die Grundsteuer von 650 auf 965 Punkte zu erhöhen. Einigkeit habe darüber bestanden, dass die große Zahl von Förderprogrammen in NRW reduziert werden müsse. „Die Kommunen sollten lieber mehr Geld im Finanzausgleich erhalten“, sagte Eberhard Kanski vom BdSt NRW. Mit dieser Forderung laufe der Bund der Steuerzahler in Xanten offene Türen ein, denn „wir wissen doch am besten, wo vor Ort Geld benötigt wird“, sagte Bürgermeister Görtz.