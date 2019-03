Debatte um Haushalt 2019: BBX wirft CDU mangelnden Sparwillen vor

Xanten Die Ratsfraktion der Bürger-Basis-Xanten (BBX) kündigt an, dass sie den Entwurf der Verwaltung für den Haushalt 2019 ablehnen wird. Sie attackiert vor allem die CDU.

Vor der anstehenden Beratung über Xantens Haushalt 2019 hat die Ratsfraktion der Bürger-Basis-Xanten (BBX) die anderen Parteien aufgerufen, zusammen die Ausgaben der Stadt zu senken. „Lassen Sie uns gemeinsam Entscheidungen treffen, die einer ausgewogenen Spardisziplin gerecht werden“, schreiben die Fraktionsvorsitzenden Werner Paessens und Matthias C. Voll in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. Darin kündigen sie an, dass sie dem Haushaltsentwurf der Verwaltung ablehnen werden. Der Stadtrat stimmt über den Etat in seiner Sitzung am Dienstag, 26. März, ab. Die BBX stellt zwei der insgesamt 37 Mitglieder.