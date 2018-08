Xanten: BBX will Anliegerkosten spürbar senken

BBX will Anliegerkosten spürbar senken

Auch die Anwohner der Kreuzstraße in Vynen müssen nach derzeitigem Stand für die Sanierung des Wirtschaftswegs tief in die Tasche greifen. Foto: Armin Fischer

Xanten Bei Straßensanierungen sollen Stadt und Anwohner künftig zu gleichen Teilen für die entstehenden Kosten aufkommen, fordert die Bürgerbasis. Auch eine Anliegerversammlung beantragt sie.

Die Ratsfraktion der Bürger-Basis-Xanten (BBX) lässt auch in der politischen Sommerpause beim Thema Straßensanierungen nicht locker. So stellte die BBX nun gleich zwei Anträge, die an Bürgermeister Thomas Görtz adressiert sind und hauptsächlich darauf abzielen, die Situation für betroffene Anlieger zu verbessern.