Wählergemeinschaft : Bürger-Basis-Xanten wählt Werner Paessens zum Vorsitzenden

Xanten Nach dem Tod von Peter Reichel hatte die Bürger-Basis-Xanten (BBX) keinen Vorsitzenden mehr. Jetzt hat sie den vakanten Posten neu besetzt. Außerdem sprachen die Mitglieder über kommunalpolitische Themen.

Die anderen Vorstandsmitglieder hätten sich alle wieder zur Wahl gestellt und seien ebenfalls einstimmig gewählt worden, teilte die Wählergemeinschaft weiter mit. Anja Harrell und Wilfried Ristow bleiben also Stellvertreter, Matthias C. Voll der Schriftführer, Patrick Harrell der Jugendbeauftragte und Balthasar Ingenschay der Pressesprecher. Beisitzer sind Ulrike und Jürgen Hans, Herbert Jochums und Vicknarajah Sivalingam.

Nach der Wahl habe es einen Meinungsaustausch über die kommunalpolitische Arbeit der Wählergemeinschaft gegeben, berichtete die BBX. In der Diskussion sei auf den Anteil der Bürger-Basis-Xanten an Weichenstellungen für die Stadt hingewiesen worden, zum Beispiel die Entwicklung neuer Baugebiete oder die Zweizügigkeit des katholischen Grundschulstandortes in Marienbaum im Einschulungsjahr 2022/23. Das sei von den Mitgliedern positiv hervorgehoben worden, genauso wie das Eintreten der BBX für den Verbleib der früheren Bürgermeisterei Wardt in Xantens Eigentum. Auch sei über die Prioritätenliste der Stadt diskutiert worden, die der Stadtrat nach einem Antrag der Wählergemeinschaft beschlossen hat.