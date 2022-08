Verschuldung Xantens : BBX stellt erneut Neubau von Xantens Gymnasium infrage

Xanten Die Verschuldung der Stadt Xanten facht die Debatte um die anstehenden Investitionen wieder an. Die Bürger-Basis-Xanten (BBX) sieht sich in ihrer bisherigen Kritik bestätigt.

Angesichts der Verschuldung der Stadt Xanten fordert die Bürger-Basis-Xanten (BBX) erneut, dass über die geplanten Ausgaben der Kommune in den nächsten Jahren noch einmal nachgedacht wird. Die vorgesehenen Investitionen in das Stiftsgymnasium, in eine neue Mehrfach-Turnhalle und die Gesamtschule seien „eigentlich nicht mehr umsetzbar“, schreiben der BBX-Stadtverordnete Matthias C. Voll und der Vorstand der Wählergemeinschaft in einer Stellungnahme an die Redaktion. Darin werfen sie den Befürwortern der Investitionen vor, dass diese nicht auf Alternativvorschläge eingingen.