Billigere Alternative zur Mehrfachturnhalle: BBX stellt Antrag auf Einfachturnhalle

Xanten Die Fraktion Bürger-Basis-Xanten (BBX) hat einen Antrag an den Bürgermeister gestellt, in dem sie statt der viel diskutierten Mehrfachturnhalle die Errichtung einer Einfachturnhalle ins Gespräch bringt.

Der Neubau soll keine Übergangslösung sein, sondern für Schulen und Vereine dauerhaft zur Verfügung stehen, um den akuten Kapazitätenbedarf zu decken, fordern die beiden Fraktionsvorsitzenden Werner Passens und Matthias C. Voll in ihrem Schreiben. Bei der Standortwahl und der räumlichen Einordnung solle zudem berücksichtigt werden, dass die Halle, falls erforderlich, zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden könne. Einer der Gründe für ihren Antrag seien die deutlich geringeren Kosten, die anfallen würden, so die BBX-Fraktion. So würde die Einfachturnhalle nach ihrer Kalkulation rund zwei Millionen Euro kosten, während für die Mehrfachturnhalle die dreifache Summe benötigt würde. Mit den eingesparten Millionen könne die Stadt an anderer Stelle sinnvoll eingreifen, beispielsweise an der Sportstätte Fürstenberg und bei der Schwimmhalle.