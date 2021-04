Zwischen Marienbaum und Labbeck : Neuer Anlauf für Radweg an der Hohen Ley

Neuer Anlauf für Radweg an der Hohen Ley

Xanten Der Vorschlag der Bürger-Basis-Xanten (BBX) wurde schon einmal abgelehnt. Aber seitdem hätten sich die Bedingungen geändert, sagt Ratsmitglied Matthias C. Voll.

Die Bürger-Basis-Xanten (BBX) startet einen neuen Versuch für einen Fußgänger- und Fahrradweg zwischen Marienbaum und Labbeck entlang der Hohen Ley. Ihr Ratsmitglied Matthias C. Voll hat dafür einen Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht. Darin schlägt er vor, dass sich die Stadt für eine solche Strecke um eine Unterstützung aus dem Förderprogramm des Bundes zur Auenrenaturierung und aus dem Programm des Landes zur Förderung der Nahmobilität bemühen soll. Zunächst muss aber Xantens Politik darüber beraten. Die nächsten Sitzungen sind im April und Mai geplant.

Die zuständigen Behörden hätten aber kein Verbot zur Herstellung eines Weges ausgesprochen, sagte Voll. „Vorrang hat natürlich die Natur.“ Der neue Antrag beziehe das Ausloten von Fördermöglichkeiten für eine Verbesserung der Auenlandschaft ein. Dadurch könne das Gebiet an der Hohen Ley aufgewertet werden, und wie beim Rheindeich könnten einige Abschnitte öffentlich zugänglich sein, andere dagegen nicht. Der Fahrradtourismus sei in den vergangenen Jahren noch beliebter geworden, die Nachfrage nach einem solchen Weg also gestiegen. Und auch bei der einheimischen Bevölkerung werde ein Weg zwischen Marienbaum und Labbeck „sehr viel Zuspruch“ finden.