Unter Einhaltung der Corona-Regeln : Auch Xantener Restaurant bietet Wohnmobil-Dinner an

Xanten Restaurants müssen wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen bleiben, sie dürfen das Essen aber ausliefern – und Kunden dürfen es auch abholen. Zum Beispiel mit ihrem Wohnmobil, um im Fahrzeug zu speisen. Ein solches Wohnmobil-Dinner bietet jetzt auch das Restaurant BB’s in Xanten an.

Angesichts der Corona-Pandemie und des Lockdowns bietet das Restaurant BB’s in Xanten einen neuen Service an: Kunden können im Wohnmobil kommen, Essen sowie Getränke bestellen und die Speisen in ihrem Fahrzeug zu sich nehmen. Das sei freitags und samstags möglich, zum ersten Mal an diesem Wochenende, sagte Inhaber Christian Balke. Seine Mitarbeiter und er würden sich freuen, dass sie wieder Kunden vor Ort bedienen könnten.