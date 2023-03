Trotz Kritik an Wohnsituation Bauzäune bleiben in Xantens Notunterkunft für Flüchtlinge

Nach der Kritik an den Bedingungen, unter denen geflüchtete Menschen in der Landwehr-Turnhalle in Xanten untergebracht sind, hat die Stadt noch einmal mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) gesprochen. Eine nachträgliche Änderung sei nicht möglich, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstagabend in der Ratssitzung auf Nachfrage von Tanko Scholten (Forum Xanten). „Die Einrichtung ist jetzt so, wie sie ist, mit allen nicht optimalen Bedingungen müssen wir jetzt leben.“