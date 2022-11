Straßensperrungen zwischen Xanten und Wesel : Ein Radioteleskop auf Reisen

Der Schwertransport startete am Mittwochabend im Gewerbegebiet in Birten. Foto: Armin Fischer

Xanten/Wesel Große Bauteile eines Radioteleskops werden am Mittwochabend und am Donnerstagabend von Xanten zum Hafen Emmelsum in Voerde gefahren. Auf der Strecke müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Welche Straßen betroffen sind.

In einem mehrere Stunden dauernden Sondertransport werden am Mittwochabend die beiden größten Bauteile eines Radioteleskops für die Weltraumforschung von Xanten zum Hafen in Voerde gefahren. Bei Abmessungen von je sechs Metern Breite und Höhe der Bauteile stellt die Überfahrt einen logistischen Kraftakt dar. Im Vorfeld wurde ein 3D-Scan der Strecke erstellt, um zu ermitteln, ob die Lkw überall durchkommen. Straßen und Kreuzungen müssen von der Polizei gesperrt, Ampelanlagen teils demontiert, überhängende Äste abgeschnitten oder abgebunden werden. Kostenpflichtiger Inhalt Entwickelt und erbaut wurde das Radioteleskop von der Firma Vertex Antennentechnik aus Duisburg, in Zusammenarbeit mit der Firma Wessel aus Xanten und weiteren Zulieferern.

Am Donnerstagabend findet ein weiterer Transport zum Hafen Emmelsum statt. Von dort aus geht’s per Schiff Richtung Chile.

Diese Straßensperrungen sind geplant

Wie die Polizei im Vorfeld mitgeteilt hatte, müssen Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend und am Donnerstagabend mit Einschränkungen auf der Strecke zwischen Xanten und dem Hafen Emmelsum rechnen: Die Transporte setzen sich an beiden Tagen gegen 20 Uhr im Gewerbegebiet Birten in Bewegung, folgende Streckenabschnitte werden dann Zug um Zug komplett gesperrt:

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die genannten Bereiche weiträumig zu umfahren. „Einzelne Abschnitte könnten über Stunden gesperrt sein!“, erklärte die Polizei.

(beaw)