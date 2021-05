Nach Grundstücksverkauf : Xanten lässt Bushaltestelle abbauen

Diese Bushaltestelle am Beekschen Weg wird entfernt. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Direkt vor einem Baugrundstück in Xanten liegt eine Bushaltestelle. Nachdem das Stück Land verkauft wurde, sollte das Wartehäuschen zuerst verlegt werden. Aber nun wird es abgebaut – denn die nächste Bushaltestelle ist nicht weit.

Die Stadt lässt am Beekschen Weg in Xanten eine Bushaltestelle entfernen, nachdem sie das dahinter liegende Grundstück verkauft hat. Es sei zuerst überlegt worden, den Haltepunkt zu versetzen, erklärte Michael Lehmann, Vorstand des Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX). Aber wenige Hundert Meter entfernt sei schon die nächste Bushaltestelle. Deshalb sei mit der Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (Niag) darüber gesprochen worden, ob der Haltepunkt aufgegeben werden könne. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sei trotzdem weiter gewährleistet. Die Niag informierte ihre Fahrgäste mit einem Aushang, dass die Haltestelle nicht mehr angefahren wird.