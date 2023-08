Geplantes Bauprojekt in Birten Anwohner werfen Stadt Arroganz vor

(wer) Nach der Informationsversammlung zu den geplanten 22 Wohnungen in Birten kritisieren mehrere Anwohner die Verwaltung. Bürgermeister Thomas Görtz und der Technische Dezernent Niklas Franke seien „ganz im Sinne“ der Grafschaft Moers aufgetreten. „Mit überheblicher Arroganz“ hätten sie versucht, den Birtenern das Projekt der Wohnungsbaugesellschaft „als großen Wurf für die Ortschaft dazustellen“. Die Bedenken der Anwohner seien dagegen „als null und nichtig abgetan“ und ihnen sei sogar unterstellt worden, dass sie asozial seien, schreiben zwölf Anwohnerinnen und Anwohner in einer gemeinsam unterzeichneten Stellungnahme an die Redaktion.